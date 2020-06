Van ex-premier Vanden Boeynants (VDB) tot "Anthony'ke" De Clerck: welke spraakmakende ontvoeringen kende ons land nog?

Uiteindelijk is hij 32 dagen lang vastgehouden in het Waalse dorpje Engreux. De familie heeft 250 miljoen Belgische frank betaald, dat is omgerekend zo'n 6,4 miljoen euro. Na zijn ontvoering zei zijn moeder op een persconferentie: "Hij at 10 tot 15 snoepen per dag. Dat verklaart dat hij nu vier kilo is bijgekomen en een beetje opgeblazen is". Zijn ontvoerders werden niet veel later opgepakt en worden in 1994 veroordeeld tot levenslang.

Bekijk hier "Het Journaal" net nadat Anthony teruggevonden was: