Liveblog: Horeca in Nederland straks weer open, VS geeft miljoenen dosissen van omstreden geneesmiddel aan Brazilië 

De Verenigde Staten hebben meer dan 2 miljoen dosissen van het omstreden geneesmiddel hydroxychloroquine naar Brazilië gestuurd. Het is eigenlijk een geneesmiddel tegen malaria en er is onderzocht of het ook helpt tegen het coronavirus (maar geen enkele studie kon dat aantonen). De Amerikaanse president Donald Trump liet enkele dagen geleden optekenen dat hij elke dag een dosis neemt om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus. Nochtans heeft de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) sterk afgeraden om het te gebruiken.

Nu heeft de VS beslist om miljoenen dosissen van het omstreden middel naar Brazilië te sturen. "De Amerikaanse en Braziliaanse bevolking zijn solidair in de strijd tegen het coronavirus. Als bewijs van deze solidariteit kondigen we vandaag aan dat de Amerikaanse regering twee miljoen dosissen hydroxychloroquine heeft geleverd aan de bevolking van Brazilië", klinkt het in een mededeling.