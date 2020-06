Alle spoorwegovergangen in kaart gebracht op Waze app 

Vorig jaar gebeurden er 45 ongevallen aan overwegen in ons land, waarvan 7 in West-Vlaanderen. Daarbij viel 1 dode. Mensen negeren het rode licht of het belsignaal en slalommen tussen de gesloten slagbomen. Levensgevaarlijk dus. Infrabel heeft daarom alle 1200 overwegen in kaart gebracht op de navigatieapp Waze. Als je in de buurt komt van een overweg, krijg je een melding op je mobiele telefoon. Dat moet de verkeersveiligheid verhogen.

"In meer dan de helft van de gevallen gaat het om onvoorzichtigheid, dus mensen negeren de signalisatie. In 4 op de 10 gevallen gaat het om onoplettendheid en slechte zichtbaarheid. Dat is bijvoorbeeld door de laagstaande zon. Nu Waze gebruikers een melding krijgen, zullen ze extra voorzichtig zijn aan overwegen", zegt Charlotte Verbeke van Infrabel.

Ongeveer 1,6 miljoen automobilisten gebruiken maandelijks Waze in België. De populaire, gratis verkeersapplicatie van Google werkt met een grote groep van vrijwilligers die erover waakt dat de Belgische kaarten correct en up-to-date blijven. Door de samenwerking met Infrabel zijn nu ook alle 1200 overwegen op reizigerslijnen in ons land in kaart gebracht.