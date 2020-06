NYPD-politieman: "Eén slogan betekent meer dan tien flessen die naar ons gegooid worden"

In tal van Amerikaanse steden protesteren mensen tegen de zinloze dood van George Floyd, de zwarte man die in Minneapolis tijdens een politie-optreden stikte. Dikwijls ontaardt het protest in geweld. Onze correspondent Björn Soenens woont in Brooklyn in New York. Ook daar kwamen weer duizenden mensen op straat, zwarten en blanken, om te protesteren tegen buitensporig politiegeweld. Ook agenten steunen dat protest. Soenens sprak er met betogers en met een politieman: Michel J. Antidormi van de NYPD. Bekijk hierboven zijn reportage.