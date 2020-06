Opnieuw erg woelige nacht in de Verenigde Staten: truck rijdt in op betogers, traangas ingezet rond Witte Huis

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag was het ook al onrustig in Washington. Volgens Amerikaanse media is president Donald Trump toen een tijdlang ondergedoken in zijn bunker onder het Witte Huis. Die is gebouwd om de president te beschermen bijvoorbeeld in het geval van een terroristische aanslag. Het is niet duidelijk of dat ook afgelopen nacht gebeurd is.



Net als in veel Amerikaanse steden is in de hoofdstad afgelopen nacht ook het leger ingezet om de rust te doen terugkeren. Volgens persagentschap AP is daarbij de volledige Nationale Garde van de hoofdstad, zowat 1.700 man sterk, ingezet. Verspreid over 15 staten is sprake van de inzet van zowat 5.000 soldaten.

