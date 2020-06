Oude handgranaat gevonden in kelder van militair in Berchem

Vanmiddag werd de politie van Antwerpen gecontacteerd met de melding dat een dame een handgranaat had gevonden toen ze in de kelder van een militair aan het opruimen was. De vrouw nam de handgranaat mee naar haar thuis naar de Lodewijk Van Berckenlaan in Berchem. De politie kwam langs, nam een foto van de handgranaat en stuurde die door naar DOVO, de ontmijningsdienst van het leger. Die kwam de granaat ophalen. Het gaat vermoedelijk om een oude granaat uit de jaren 50. De buurt ontruimen was niet nodig.