Seksfeestje met drugs loopt fataal af

Vier mannen spraken vrijdagavond af in de woning van één van hen in Oostende. De samenkomst draaide uit op een seksfeestje, waarbij drugs zouden gebruikt zijn. Het ging onder meer om het gevaarlijke GBL: een agressief schoonmaakmiddel en een belangrijk element voor de aanmaak van de vloeibare xtc GHB. Dat zou de seksuele prestaties bevorderen.

In de vroege ochtend liep het mis. Eén van de aanwezigen, die op bezoek was in de woning, verloor plots het bewustzijn. De drie andere mannen dachten dat hij in een roes verkeerde en grepen aanvankelijk dan ook niet in. Toen het slachtoffer een tijd later toch niet meer bijkwam, belden ze de hulpdiensten. Te laat, want voor de man kon geen hulp meer baten.

Alles wijst erop dat hij stierf aan een overdosis. Het Brugse parket liet zondag nog een autopsie uitvoeren om die veronderstelling te bevestigen. De drie aanwezigen van het feestje werden door de politie gearresteerd en meegenomen voor verhoor. De Brugse onderzoeksrechter besliste hen zondag aan te houden op verdenking van schuldig verzuim en het afleveren van de drugs die de dood van het slachtoffer zouden hebben veroorzaakt. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie het bewuste flesje met GBL meenam naar de woning en aan het slachtoffer overhandigde. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer in Brugge. Die zal beslissen of hun aanhouding met een maand wordt verlengd.