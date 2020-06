Speurhond zoekt naar bewoner uitgebrand huis in Maleizen

Vanmorgen vroeg kreeg brandweer Overijse een oproep voor een uitslaande brand op de Hoeilaartsesteenweg in Maleizen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen stond alleen de gevel nog recht. Volgens de brandweer was er sprake van een ontploffing. Volgens de politie woont een zestiger in het huis. Politie, brandweer en parket zoeken nu met een speurhond naar een mogelijk slachtoffer.