Terzake docu: Het anti-vaccin

Nog nooit hebben we zo naar een vaccin uitgekeken. Een prikje hoop dat ons weer het leven moet geven dat we kennen van voor corona. Vaccinatieprogramma's voor andere virussen zijn ondertussen routine geworden. Ze zijn een belangrijke poot van de Wereldgezondheidszorg én ze bewijzen hun nut. Maar vaccinatiecampagnes triggeren van tijd tot tijd ook complottheorieën. Theorieën die nu circuleren op het internet en worden opgepikt op sociale media, waardoor sommige mensen een vaccin afwijzen. Daarmee brengen ze niet enkel zichzelf in gevaar, maar leven dood gewaande virussen opnieuw op. Waar komen die complottheorieën vandaan, hoe overleven ze en waar zijn ze toe in staat? Bekijk het hierboven in de BBC-reportage "Het anti-vaccin".