Tweede autopsie op lichaam George Floyd concludeert: overleden door verstikking

De 46-jarige Amerikaan George Floyd is volgens een tweede autopsierapport overleden op de plaats waar hij werd aangehouden en niet in het ziekenhuis, wat eerder werd verondersteld.

De artsen die de autopsie uitvoerden, noemen het moord. In de eerste door de autoriteiten uitgevoerde autopsie staat dat Floyd niet om het leven kwam door verstikking, maar door meerdere factoren, waaronder giftige stoffen in zijn lichaam en al bestaande gezondheidsklachten. De advocaten van de familie zijn het hier niet mee eens. "Wat wij weten is dat hij nog leefde voor hij werd aangehouden door de politie en dood was na zijn aanhouding."

Floyd overleed vorige week maandag nadat een agent meer dan zes minuten zijn knie op zijn nek hield. Ook andere agenten hielden de man gedurende deze tijd in bedwang. Omstanders filmden het incident en vroegen de agenten Floyd los te laten. Hij zei zelf dat hij geen adem kreeg. Zijn dood is de oorzaak van grote protesten tegen politiegeweld en racisme door de hele VS.

Of het nieuwe autopsierapport wordt gebruikt in de zaak tegen de inmiddels ontslagen agent Derek Chauvin is nog niet bekend. In de VS is het niet gebruikelijk dat de slachtoffers in een strafzaak zelf bewijs verzamelen. De aanklager kan er wel voor kiezen om het rapport op te laten nemen in het bewijs.