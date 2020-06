Vanaf morgen opnieuw beperkt bezoek toegelaten in ziekenhuizen

De bezoekregeling in ziekenhuizen versoepelt, maar onder strikte voorwaarden. Het moet steeds dezelfde persoon zijn en je moet je vooraf registreren. In het AZ Damiaan in Oostende wordt bijvoorbeeld ook je temperatuur gemeten als je binnenkomt, zegt woordvoerder Kevin Mollet. "Het is sowieso gelimiteerd, 1 bezoeker per week als je tenminste 5 dagen in het ziekenhuis ligt."

Het is de patient die de bezoeker kiest. Dat kan een partner, buur, vriend of familie zijn. Het ziekenhuis neemt contact op met de kandidaat en stelt een aantal vragen. "De bezoeker mag uiteraard zelf niet ziek zijn en mag slechts 1 uur per week op bezoek komen", zegt Kevin Mollet.

Uiteraard is er nog altijd geen bezoek mogelijk op de COVID 19 afdelingen van het ziekenhuis.