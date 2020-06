Vlaanderen kijkt naar spaarders om economie te steunen: "welvaartsfonds" waarin u voordelig kan investeren

Hoe werkt het? U koopt aandelen in het fonds, dat zo geld kan investeren in ondernemingen. In ruil voor uw investering krijgt u een belastingvoordeel: drie jaar lang een korting van 2,5 procent, met een maximum van duizend euro in totaal. Ook de overheid legt 240 miljoen bij om de pot te spijzen.

Als u bijvoorbeeld 10.000 euro investeert, levert dat drie jaar lang 250 euro op aan belastingen die u minder moet betalen. Er is ook een voordeel op vlak van de erfbelasting. Als u komt te overlijden, zal er maar 3 procent erfbelasting worden geheven op de investering. Dat is vooral voordelig bij grotere investeringen.