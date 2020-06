Huisarts van 103 uit Rotselaar wandelt marathon in zijn tuin voor onderzoek naar coronavaccin

De Rotselaarse dokter stamt uit een bescheiden landbouwersgezin. "We waren kleine boerkes", vertelt Leempoels. "We waren met negen kinderen thuis. Mijn zus, die de oudste was, was het enige meisje. Na haar volgden acht broers. Ik was de jongste. De broer voor me was de zevende zoon op rij. Hij werd, overeenkomstig de traditie, het petekind van de toenmalige koning Albert I. Alfons Leempoels studeerde in 1943 af als huisarts in Leuven. Van 1944 tot 1992 was hij huisarts in Rotselaar. Hij was 75 toen hij stopte.