1 op de 3 West-Vlaamse gemeenten heeft nog geen mondmaskers ontvangen om uit te delen aan inwoners

De betrokken gemeentebesturen hebben nochtans mondmaskers besteld. Een eerste levering werd al verdeeld, maar de douane in Zaventem houdt de laatste levering al sinds vorige week tegen. Blijkbaar zijn de papieren niet in orde en zit de juiste gebruiksaanwijzing ook niet bij de mondmaskers.

De burgemeester van Mesen, Sandy Evrard (Open VLD), vraagt aan federaal minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. "Geen enkele Mesenaar heeft op dit moment een gratis mondmasker gekregen. Dit kan niet", zegt Evrard.



"Ik heb me daarom geëxcuseerd bij mijn inwoners. Velen onder hen zeggen dat het niet erg is en dat ze zelf al een mondmasker gekocht hebben, maar ik zit daar als burgemeester erg mee verveeld. Het toont nog maar eens aan hoe het in België allemaal werkt. Of ja, niet werkt. Straks is de coronacrisis afgelopen en hebben mijn inwoners nog altijd geen gratis mondmasker gekregen."