Agenten beschoten tijdens protest in VS, maar sommigen scharen zich aan kant van de betogers

Sommige politieagenten hebben intussen wel hun solidariteit betoond met de manifestanten. In de staat Michigan legde een sheriff zijn helm en knuppel neer en voegde zich bij de betogers. "De enige reden waarom wij hier zijn, is om te verzekeren dat jullie een stem hebben", zei hij.

In Lexington, in de staat Kentucky, verzamelden agenten en manifestanten zich voor een gebed. In Queens in New York knielden verschillende agenten. Uit de menigte kwamen dankwoorden, zo is te zien op een CNN-video. In Washington knielden agenten dan weer voor een hotel van de Amerikaanse president Donald Trump. In Houston, in de staat Texas, liep een politieagent arm in arm met een manifestant.