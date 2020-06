Politie vindt honderden flessen illegale sterke drank in Deurne

De Antwerpse politie heeft honderden flessen sterke drank in beslag genomen in een opslagruimte in de Middelmolenlaan in Deurne-Noord. In de opslagplaats waren 9 mensen aanwezig, ze waren allemaal bekend bij het gerecht. De politie vond er 300 flessen whisky, 50 flessen wodka en 25 flessen cognac, waar geen accijnzen op waren betaald.