School van ontvoerde jongen in Genk was niet op de hoogte: "Gijzeling 42 dagen verborgen houden kan blijkbaar"

De Genkse jongen werd ontvoerd in de nacht van 20 op 21 april, maar de school vernam het nieuws pas gisteren via de pers. “Dat we niet op de hoogte waren, kadert wellicht binnen de strikte geheimhouding om de veiligheid van de jongen te garanderen”, vervolgt Schepers. “Al ging zijn virtuele afwezigheid uiteraard niet onopgemerkt voorbij. De jongen verscheen niet op de livesessies die we organiseerden in functie van het afstandsleren. We hebben op regelmatige basis contact opgenomen met de familie om de oorzaak van zijn afwezigheid te verifiëren. De redenen die genoemd werden waren echter plausibel.”