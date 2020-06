Stad Leuven stelt natuurdomein rond Bellefroid vijvers open voor publiek

Het natuurgebied is bedoeld om te wandelen of joggen, maar watersporten zullen niet toegelaten zijn op de vijvers. "We kiezen bewust voor een gebied waarin iedereen tot rust kan komen. We hebben vragen gekregen over waterskiën en andere sporten, maar dat zal je hier niet kunnen doen. De vijvers zijn daar trouwens veel te ondiep voor. Na maximaal één meter zit je al op de bodem. We willen de natuur ook zoveel mogelijk beschermen", aldus Wadera.

De stad onderzoekt of er in de toekomst eventueel vlonderpaden kunnen worden aangelegd, waarop je over het water kunt lopen. Zo'n paden vind je bijvoorbeeld al in provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. Ook kleine eilandjes op het water behoren tot de opties.