Bewoners met migratieachtergrond uit Brugse Poort sturen stad Gent boze brief: "We voelen ons geviseerd door politie"

Vorige maand was het erg onrustig in de volkswijk Brugse Poort in Gent. Er waren verschillende incidenten die zich vooral in het drugsmilieu afspeelden. Inwoners riepen het stadsbestuur op om maatregelen te nemen om de veiligheid er te doen terugkeren. Zo kwamen er onder meer extra politiecontroles en roadblocks. Burgmeester Mathias De Clercq (Open VLD) kondigde ook aan dat er veiligheidscamera's zullen komen. De maatregelen konden in eerste instantie op bijval rekenen, maar nu schrijven enkele bewoners met migratieachtergrond een open brief aan het stadsbestuur waarin ze het optreden van de politie aan de kaak stellen.