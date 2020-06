Brandweer redt eend "Boemmel" uit parkvijver in Heist-op-den-Berg

't Was even schrikken vanmorgen in Heist-op-den-Berg. Een wandelaar zag "Boemmel", een eend die al zo'n 10 jaar een vaste waarde is in het park, in de vijver hangen. Even leek het erop dat het diertje een stille dood gestorven was, maar niets was minder waar. De eend leefde nog, maar zat met haar nek tussen twee boomstronken geklemd, waardoor ze geen steun had en ze zichzelf niet kon bevrijden. Het is onduidelijk hoelang het dier daar zo gehangen heeft.

Uiteindelijk werd de brandweer opgetrommeld. Zij konden de eend uit haar benarde positie bevrijden. Het dier werd totaal uitgeput en met een gekwetste hals naar het Vogelopvangcentrum in Herenthout gebracht.