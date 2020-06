Een nieuwe brexitdeadline doemt op: valt deze maand al het doek over het handelsakkoord tussen EU en VK?

Verre van... Tijdens de vorige onderhandelingsronde, midden mei, is er amper vooruitgang geboekt. De gesprekken lopen zoals verwacht vast op tegengestelde verwachtingen over de visserij en het gelijke speelveld van regels (in de kringen van de onderhandelaars level playing field genoemd). Dat laatste houdt in dat de EU verwacht dat de Britten zich vanaf 2021 aan dezelfde regels houden als de regels die in de EU gelden: sociale, fiscale, ecologische normen en regels over staatssteun bijvoorbeeld. Alleen op die manier is eerlijke concurrentie mogelijk, stelt de EU.

De Britten willen daar echter niet van weten. In een interview in de Britse pers riep Barnier de Britse regering afgelopen weekend op tot "meer realisme" daaromtrent, maar Londen blijft vooralsnog voet bij stuk houden. Een akkoord sluiten voor de deadline wordt "heel moeilijk", zegt Barnier in hetzelfde interview. Maar hij gelooft er naar eigen zeggen nog altijd in. De EU wil ook een akkoord, benadrukt hij. Al stelt hij nog eens duidelijk: "Een akkoord ja, maar niet tot elke prijs."