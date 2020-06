Britse regering eist dat China verplichtingen inzake Hongkong uitvoert: "Steek de Rubicon niet over"

Net als veel collega's wereldwijd vindt de Britse minister Raab dat de nieuwe wet een aantasting vormt van het afgesproken zelfbestuur voor Hongkong via de notie "een land, twee systemen". Volgens Raab staat het regime in Peking nu voor de keuze: of de Rubicon oversteken en de rechten en de autonomie van de burgers van Hongkong schaden, of verantwoordelijkheid nemen als een groot lid van de internationale gemeenschap. De Rubicon is een rivier in Noord-Italië die Julius Caesar indertijd illegaal overstak met zijn leger om in Rome de macht te grijpen.