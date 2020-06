Kortrijkse studenten leggen examens af in hallen Kortrijk Xpo door risico op coronabesmetting 

Directeur Hindryckx kwam een kijkje nemen en voelde hetzelfde als de studenten. Eigenlijk is het beklemmend om op die manier een examen af te nemen. Maar door het gevaar op besmetting kunnen we niet anders, zegt hij. Een ander probleem is dat studenten les hebben gekregen via de computer. Velen van hen, voelen zich wat in de steek gelaten. Dat geeft veel meer stress, zeiden de studenten na afloop van het examen personenbelasting vandaag. "De lat minder hoog leggen, kunnen we eigenlijk niet doen", zegt directeur Hindryckx. We zullen wel bekijken of corona effect heeft gehad op de resultaten. Donderdag trekken de eerste groepen studenten van KULAK naar de Xpo-hallen naar Kortrijk.