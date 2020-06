Dit en volgend jaar geen indexaanpassingen meer voor sociale uitkeringen en ambtenarenlonen

De Belgische ondernemingen rapporteren een omzetdaling met 26 procent tegenover de periode voor de crisis, blijkt uit de achtste enquête van de ERMG (Economic Risk Management Group). Bijna 3.000 bedrijven en zelfstandigen namen aan de enquête deel.

De omzetcijfers zijn vijf procentpunt beter in vergelijking met de vorige enquête. Het is meteen het beste resultaat van deze crisisperiode. De verbetering komt vooral op het conto van de handel en de bouwnijverheid, de situatie blijft precair in de horeca en de sector kunst-amusement-recreatie.

Maar ondanks de betere omzetcijfers blijven de vooruitzichten slecht. De ERMG gaat nog altijd uit van een verlies van 180.000 arbeidsplaatsen: in de handel zouden 48.000 banen verloren gaan, in de horeca meer dan 30.000 en in de sector kunst-amusement-recreatie vrezen ze voor 7.000 banen. In de laatste twee sectoren gaat het om een op de vier banen.

In totaal verwacht 60 procent van de ondernemingen dat ze tegen het einde van het jaar minder werknemers nodig zullen hebben. En 8 procent van de bedrijven geeft aan dat een faillissement “waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk” is.