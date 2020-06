Drukker dan normaal in vogelopvangcentrum Neteland: "Tent doet nu dienst als soort veldhospitaal"

Vorig jaar zat het VOC Neteland aan een dagrecord van 30 tot 35 nieuwe patiënten per dag. Dit jaar zijn die records gesneuveld met meer dan 50 dieren per dag. "Die cijfers gaan over vogels en zoogdieren zoals eekhoorns, jonge hazen en vooral ook egels", zegt Celeste Dillen, een van de verzorgers in het opvangcentrum."

Het opvangcentrum ziet een aantal mogelijke redenen voor de stijging. Zo blijven er door het coronavirus meer mensen thuis. Ze brengen meer tijd door in hun tuin door of komen vaker buiten en vinden dus meer dieren. Maar ook de aanhoudende droogte is een belangrijke factor. "Het zou kunnen dat we daar nu al de gevolgen van zien."