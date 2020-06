Eerste assisenproces gestart in Gent sinds begin coronacrisis: volksjury samengesteld in kantine van rechtbank

Het samenbrengen van de procureur, griffier, deurwachter, het publiek, de jurykandidaten, advocaten en rechters in één ruimte is sinds 21 maart verboden. Het zou een samenscholing zijn en de lockdown liet die niet toe. Assisenzaken werden dan ook uitgesteld tot er veilige oplossingen gevonden werden. Enkel in Antwerpen kon een assisenproces onder strikte voorwaarden nog doorgaan, omdat de jury eerder al was samengesteld. Nieuwe processen werden niet opgestart... tot vandaag. In Gent startte deze middag het eerste "coronaproof" assisenproces in Vlaanderen. Een jonge vrouw uit Lebbeke staat er terecht voor de moord op haar stiefdochter.