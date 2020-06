Ex-mol Elisabet concentreert zich op esthetische chirurgie en lanceert tussendoor single

Vandaag start Elisabet met haar eigen praktijk in de esthetische geneeskunde. "Denk daarbij aan rimpelbehandeling, maar bijvoorbeeld ook aan het wegnemen van littekens", zei ze in "Start Je Dag". "Ook lippen opvullen hoort erbij, maar daar ga ik me niet op toespitsen."

Voordien werkte Elisabet als urgentiearts bij AZ Rivierenland in Rumst. "Dat ga ik wel blijven doen, maar dan als freelancer. Het is helemaal anders dan wat ik voordien deed, maar bedoeling is dat ik mijn oude job ga combineren met de praktijk. Dat zorgt toch wel voor voldoende variatie." "Of mensen in coronatijden zitten te wachten op zulke behandelingen? Blijkbaar wel, want vandaag alleen al komen er 14 patiënten."