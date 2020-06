Fransman die omkwam tijdens achtervolging in Menen is jongen van 16

In Menen is gisteren een jonge Fransman omgekomen bij een ongeval. De politie merkte de jongeman op toen ze terugkeerden van een snelheidscontrole. Hij reed veel te snel in een zone 50. De agenten, die in een anonieme wagen reden, zetten hun zwaailicht aan en gingen de bestuurder achterna. Maar die vluchtte verder weg. Iets verderop ging hij met zijn auto uit de bocht, hij kwam onder een geparkeerde oplegger terecht en overleed ter plekke.

Omdat de agenten van de zone Grensleie bij het ongeval betrokken waren, is het de politie van de zone Vlas die de vaststellingen kwam doen. Het parket wil zowel de rol van de besuurder onderzoeken als die van de politie. Ondertussen blijkt dat de jonge Fransman amper 16 was. Hij had uiteraard ook nog geen rijbewijs. Wat hij in ons land kwam zoeken, terwijl de grens nog gesloten is, is niet duidelijk.