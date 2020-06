George Clooney en co spreken zich uit tegen politiegeweld en racisme: "Dit is onze pandemie, er is nog lang geen vaccin"

Op sociale media laten veel Amerikaanse beroemdheden zich uit over de gewelddadige dood van George Floyd, die aanleiding geeft tot een golf van protest in de VS. Acteur George Clooney, die in het verleden al heel uitgesproken is geweest over politiegeweld, noemt het racisme in de VS zelfs een pandemie. Raplegende Dr. Dre zegt dat de politieagent zijn knie "op de nek van alle Afro-Amerikaanse mannen heeft gezet". Bokser Floyd Mayweather wil de begrafenis van George Floyd betalen. Om hem te herdenken en het politiegeweld aan te klagen zetten veel mensen vandaag hun profielfoto op sociale media op zwart.