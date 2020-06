Het Laantje in Alken verwelkomt vanaf vandaag weer kleuters: "Iedereen heeft z'n eigen kom om de handen in te wassen"

Als je het klasje van kleuterjuf Lyssa Polling binnenwandelt, heeft het iets van een Chiro kamp. “In de gang staan heel veel kommen, omdat de kinderen nu veel vaker hun handen moeten wassen. Ieder kind heeft z’n eigen kom”, legt juf Lyssa uit. “Boven elke kom hangt ook een foto, zodat iedereen weet welke kom ze moeten gebruiken. Elk kind brengt ook z’n eigen handdoekje mee, en dat gaat dan ’s avonds mee naar huis om te wassen. Zo blijft alles hygiënisch. In de persoonlijke bakjes van de kleuters ligt ook zeep en desinfecterende gel.”

Heel wat voorzorgsmaatregelen dus, maar met twee dingen moeten de kleuterjuffen in Alken geen rekening houden: afstand houden en een mondmasker dragen. Elk klasje vormt namelijk een eigen bubbel, dus daar gelden die maatregelen niet. “Daar zijn we heel blij mee”, vertelt Lyssa. “Want anders is het wat beangstigend voor de kleuters. Wanneer we met collega’s contact hebben, dragen we natuurlijk wel een mondmasker.”

(Lees verder onder de foto:)