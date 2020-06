Hoofdverdachte van gijzeling Khalid Bouloudo al 15 jaar berucht in Maaseik

Khalid Bouloudo heeft een heel verleden in Maaseik, zegt oud-burgemeester Jan Creemers: “Ik ken hem goed, hij heeft ons lang bezig gehouden. De vraag die me duizend keer is gesteld, hoe komt het dat Bouloudo en zijn kornuiten van hieruit opereerden? Ik weet het antwoord niet. Het zal toeval geweest zijn dat ze hier kwamen wonen. In 2004 was er de aanslag in Madrid en toen bleek dat die clan in Maaseik betrokken was.”