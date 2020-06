Horeca Eeklo vraagt hulp bij heropening: “Zonder terrasuitbreiding blijven we dicht, maar ook graag parkeerplaatsen”

Op de markt van Eeklo mag er geparkeerd worden. De horeca-uitbaters langs de markt vragen om een deel van de markt autovrij te maken zodat ook daar tafels en stoelen geplaatst kunnen worden. “Tijdens Eeklo Beach is de markt al verkeersvrij geweest. Wij vragen om dat te herhalen”, zegt Eddy Deketelaere, zaakvoerder en voorzitter van Horeca Meetjesland. “De parkeerplaatsen net voor de horecazaken kunnen dan gebruikt worden als extra terras, en kan eventueel overdekt worden.”

Als het stadsbestuur die terrasuitbreiding niet toelaat blijven alle cafés en restaurants op de markt gesloten. “Er is een afspraak tussen alle horecazaken dat we niet opengaan als er geen uitbreiding komt. Want zonder een extra terras is onze rentabiliteit te laag.”