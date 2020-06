Infrabel en navigatie-app Waze werken samen om ongevallen aan overwegen te vermijden

De navigatie-app Waze toont voortaan alle spoorwegovergangen in België. In totaal gaat het om 1.200 overwegen die vanaf nu standaard in de populaire app zijn opgenomen. Een gebruiker die in de buurt van een overweg rijdt, ziet dat op het scherm van zijn mobiele telefoon (en hoort ook soms een geluidssignaal). Infrabel hoopt daarmee het aantal ongevallen aan overwegen verder terug te dringen.