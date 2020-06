Inwoners Denderleeuw kunnen zelf hun voetpad vernieuwen: “Wel dezelfde voetpaden in elke straat”

Inwoners van Denderleeuw die zelf hun voetpad willen vernieuwen, kunnen daarvoor rekenen op een subsidie. “Als gemeente vernieuwen wij natuurlijk ook zelf een aantal voetpaden maar het is praktisch en financieel onmogelijk om de volledige gemeente aan te pakken”, legt schepen Yves De Smet uit. “Het staat al vast welke voetpaden de komende jaren vernieuwd worden. Maar we willen de mensen wiens straat niet in die planning staat en toch een nieuw voetpad wensen graag een duwtje in de rug geven. Zo versnellen we de verfraaiing van de voetpaden.”