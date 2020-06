Izegemse kleuters krijgen les in kasteel 

De meeste West-Vlaamse kleuters zijn vanmorgen na 2 maanden terug naar school gegaan, ook in kleuterschool Prizma Heilige Familie Bosmolens in Izegem. De 160 kinderen liepen wel niet door de schoolpoort, maar door die van het park Wallemote-Wolvenhof. Ze zullen daar les krijgen in en rond het parkkasteel. "We zijn ondertussen al wat gewoon aan deze omgeving", zegt directeur Maxim Esprit. "De noodopvang was hier ook de voorbije weken."

Natuurlijk gaat het nu om veel meer kinderen. Tijdens de opvang waren er zo'n 60, nu zijn het er 160. "Maar we hebben alles goed voorbereid", verzekert de directeur. "Er zijn looplijnen aangeduid, de kinderen kunnen hun handen wassen en ontsmetten en de ruimte is ingedeeld in 4 zones, voor de verschillende bubbels. We hebben de kinderen vanmorgen eerst in het kasteel zelf ontvangen. Maar we proberen zoveel mogelijk buiten les te geven. Er zijn een aantal grasvelden hier, dus dat valt goed mee."