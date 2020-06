Tientallen jeugdgroepen zoeken nog kampplaats voor deze zomer: "Veel landbouwers willen steentje bijdragen"

Jeugdbeweging KLJ juicht het initiatief toe. "We zijn sowieso al blij dat we terug naar buiten kunnen op kamp gaan mogen in de buitenlucht", zegt KLJ-voorzitter Isaal Dieleman. Momenteel hebben een 30-tal landbouwers al laten weten dat ze een terrein ter beschikking hebben voor een kamp deze zomer. Die worden allemaal verzameld op de website SOS Zomerkamp. Dieleman verwacht dat er voor iedere groep wel een oplossing zal gevonden worden.

Het is volgens de KLJ-voorzitter mooi meegenomen dat de jongeren zo in contact komen met de landbouw. "Zeker voor stadskinderen kan dat interessant zijn", zegt hij. "Al draait het natuurlijk vooral om spelen en ravotten." Dat laatste onderschrijven ook Guido en Katleen. "Het kamp is natuurlijk een wereld op zich", benadrukt Katleen . "Het is niet de bedoeling dat het een landbouwkamp wordt. Al kan wat meer contact tussen producent en consument geen kwaad."

