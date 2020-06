Kleuterjuf Marjan: "Ik zal vandaag met plezier hun snotneuzen afvegen"

"Het voelt voor mij aan alsof het vandaag 1 september is. Ik verwacht straks 25 instappers en kinderen van de eerste kleuterklas", zegt juf Marjan Van Rompaey in "Start Je Dag". Voor het eerst in maanden zal zij opnieuw voor de klas staan op de basisschool van het Sint-Gabriëlcollege in Boechout. "Er zijn vandaag zelfs kindjes bij die voor het eerst naar school gaan. Ik ben dolblij dat ik opnieuw voor de klas kan staan. Hun snotneuzen veeg ik vandaag met plezier af. Afstand houden is met kleuters onmogelijk maar we merken in de noodopvang dat handen wassen heel vlot verloopt."