Kleuterscholen weer open vanaf vandaag: op GBS Cade in Aartselaar zijn kleuters weer elke dag welkom

Vanaf vandaag mogen kleuters weer naar school en dat voor het eerst in meer dan twee maanden. Scholen mogen wel zelf beslissen of ze vandaag al opengaan of later en hoeveel dagen per week. Ze moeten ook allerlei maatregelen nemen tegen het coronavirus. Volgens een bevraging zullen twee op de drie scholen vandaag al opengaan. Gemeentelijke basisschool Cade in Aartselaar is daar één van. De kleuters zullen er ook weer elke dag welkom zijn.