KU Leuven wil volgend academiejaar zoveel mogelijk weer lesgeven op de campussen: "Helemaal normaal zal het niet zijn"

In eerste instantie denkt Sels aan praktijk- of labo-oefeningen die sowieso moeilijk digitaal te geven zijn, maar ook de klassieke lessen in de auditoria zouden opnieuw kunnen plaatsvinden. "We denken dan aan een rotatiesysteem omdat we niet alle zitjes in de auditoria gaan kunnen gebruiken om fysieke afstand te houden", legt Sels uit. "Je nodigt telkens een vierde van de studenten uit en de rest volgt via livestreaming. Die groepen worden daarna geroteerd."

Lees verder onder de foto: