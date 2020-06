Liedekerke wil kindercrèche in oude kolonelswoning van Civiele Bescherming

Nu de Civiele Bescherming weggetrokken is uit Liedekerke, zoekt de Regie der Gebouwen een nieuwe eigenaar voor de gebouwen en de terreinen. Een gedeelte wordt momenteel al gebruikt door de brandweerzone Vlaams-Brabant West en de ambulancedienst voor Liedekerke. Het andere gedeelte zou nu verkocht worden en de gemeente Liedekerke is geïnteresseerd. "De Regie der Gebouwen heeft ons al een richtprijs van 395.000 euro gegeven. In de verre toekomst heeft de gemeente vooral nood aan zones van openbaar nut. Op korte termijn zouden we graag een kindercrèche inrichten in de voormalige woning van de kolonel", vertelt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V Plus).