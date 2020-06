Limburgse boeren kreunen onder droogte

"Het is echt kurkdroog en dat is toch wel uitzonderlijk zo vroeg op het jaar", zegt Tom Machiels uit Beverlo in Beringen. "Het is nog geen zomer, het is eigenlijk nog lente en dat is heel straf. De gewassen kruipen de grond in, het graan groeit amper en er komt geen korrel in. Strooi gaan we hebben, maar graan niet vrees ik. Voor de aardappelen komt het misschien nog wel goed maar voor de vroege aanplant niet. De bieten en ajuinen hebben we al water gegeven, dat was heel dringend. Maar we kunnen niet overal komen, dus het valt niet mee dit jaar."