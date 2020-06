Maatwerkbedrijf uit Sint-Niklaas gaat 5 natuurgebieden in Gent onderhouden

De Vlaamse Landmaatschappij draagt het onderhoud van 5 natuurgebieden in de Gentse haven over aan vzw JoMi, een maatwerkbedrijf uit Sint-Niklaas. Het bedrijf staat in voor enkele stukjes natuur tussen verschillende woonkernen. Het gaat om zogenaamde “koppelingsgebieden”. Op termijn is het de bedoeling dat er een 15-tal gebieden zullen zijn in de streek rond de haven.