Belgen van Congolese afkomst gefrustreerd en kwaad over veelvuldige politiecontroles en "micro-agressie" van medeburgers

Schrijfster Chika Unigwe, van Nigeriaanse afkomst, woonde tot zeven jaar geleden in Turnhout maar verkaste daarna naar de Amerikaanse staat Georgia, waar ze nu doceert aan de universiteit. In "De afspraak" geeft ook zij voorbeelden van racisme. Zij werd zelf vaak gecontroleerd door de politie; op school kregen haar kinderen van een leerkracht te horen dat "hoe zwarter mensen zijn hoe dichter ze bij de apen staan". Het racisme in België is subtieler dan dat in Amerika, maar het bestaat. Unigwe vindt het dan ook hypocriet om in België mee te lopen met de antiracistische actie "blackout Tuesday", want er is ook in België nog veel werk aan de winkel.