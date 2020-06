Steeds meer mensen nemen bus, tram of metro in Brussel: MIVB vervoert recordaantal passagiers

Daar waar de Brusselse trams, bussen en metro's in 2018 zo'n 417,6 miljoen mensen vervoerden, stijgt het aantal ritten in 2019 naar 433,5 miljoen. Dat waren er nog nooit zoveel. Het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wint dus aan populariteit. Onder andere de nieuwe tram- (lijnen 8 en 9) en buslijnen (lijn 37) die de afgelopen jaren in gebruik zijn genomen, zitten daar voor iets tussen. Ook investeerde de MIVB in grotere toestellen en nieuwe reisroutes en liet de maatschappij meer bussen, trams en metro's per uur rijden.

In 2019 pakte de MIVB uit met een zelfrijdende pendelbus in het Woluwepark. Het toestel reed in een testfase tussen het park en het gemeentelijke sportcentrum. Later werden er ook tests uitgevoerd in Neder-over-Heembeek.