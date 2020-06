Mooi weer trekt vooral fietsers en wandelaars naar veerpont in Meeswijk

Het was een rustig weekend voor de uitbaters van het veerpont in Meeswijk in Maasmechelen. Sinds zaterdag is het vaartuig op de grens opnieuw operationeel. Door de coronacrisis werden veel grensovergangen gesloten en ook het veerpont bleef daardoor aan wal. Nu hopen ze dat de mensen opnieuw de weg vinden naar het pont. Adrie Paulus van het veerbedrijf: “We hebben de afgelopen maanden stilgelegen, en dan gaan mensen alternatieven zoeken om de grens over te kunnen steken. Want er waren mensen die naar hun werk moesten en ook de scholen zijn opnieuw gestart.”