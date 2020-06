Is het mysterie van de bloembakdieven in Zemst opgelost? Drie mannen opgepakt

Aan de hand van camerabeelden en tips kon de politie de dieven betrappen in deelgemeente Eppegem. De politie- inspecteurs konden drie mannen in een auto oppakken. De drie mannen zijn al ondervraagd door de lokale recherche en gaven vrijwel meteen de feiten toe.



Dat bevestigt Filip Vansteenbergen de korpschef van politiezone Kastze: "Aan de hand van een buurtonderzoek en met camerabeelden konden we een voertuig identificeren en onderscheppen in Eppegem. Het bleek de juiste auto te zijn want het voertuig bevatte sporen van de diefstallen."