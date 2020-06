Nachtmerrie wordt werkelijkheid: remmen van auto werken plots niet meer…

De wagen van Fulk had al meerdere kilometers op de snelweg afgelegd, toen de snelwegpolitie arriveerde en beelden naar de telefooncentrale kon doorsturen. Zo kon medewerkster Becky Canavan zich een beeld vormen van de situatie waarin de bestuurster zich bevond. Canavan probeerde in eerste instantie Fulk te kalmeren, die aangaf al verschillende dingen geprobeerd te hebben, "maar er gebeurt niets". Canavan raadde haar daarna aan om de handrem zachtjes omhoog te trekken, in de hoop dat dat enig resultaat zou hebben. Met succes. Het voertuig kwam geleidelijk tot stilstand. Een agent snelde daarna toe om Fulk te kalmeren ("You’re OK. Relax.").

"Ik probeerde de cruisecontrol, die ik vroeger al vaak gebruikt heb, uit te schakelen, maar dat lukte niet. En remmen ging ook niet. Toen de auto niet wilde stoppen, kon ik alleen maar aan mijn kinderen denken. Zou ik hen ooit nog terugzien? Ga ik dit overleven?", aldus Fulk op nieuwswebsite Inside Edition, "Nu het achter de rug is, zal je me niet onmiddellijk opnieuw in een auto zien stappen."

Welk mechanisch defect aan de oorzaak ligt van dit voorval, wordt momenteel nog onderzocht.

"Door een goede samenwerking tussen de telefoonmedewerkster, de politieagenten en de autobestuurster hebben we dit incident zonder verwondingen of schade kunnen afsluiten", liet de Ohio State Highway Patrol aan nieuwswebsite Fox nog weten en deelde daarna de beelden van de opmerkelijke ‘reddingsoperatie’ op Facebook: