Nu al reserveren voor het nieuwe theaterseizoen: NTGent beperkt capaciteit voorlopig tot een kwart

Mochten de huidige maatregelen behouden blijven, is de capaciteit van de zaal fel beperkt. NTGent onderzoekt ook of er dan meer voorstellingen kunnen gespeeld worden. “Dat is niet voor elke voorstelling vanzelfsprekend”, legt Nathalie De Boelpaep uit. “Voor onze eerste voorstelling van het seizoen Just Asking bekijken we of die bijvoorbeeld twee keer per dag gespeeld kan worden. De acteurs staan er alvast positief tegenover.”

Veel zal afhangen van wat de nationale veiligheidsraad beslist. Nathalie De Boelpaep verwacht alvast duidelijkheid: “We hopen dat er snel een datum komt waarop we al dan niet gedeeltelijk open kunnen gaan en dat er duidelijke richtlijnen komen.”