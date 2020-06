Open VLD-voorzitter Lachaert boekte breed gedragen overwinning: populairst bij elke leeftijdsgroep en in elke provincie

Hoewel hij dus bij elke leeftijdsgroep in de smaak viel, scoort Lachaert vooral bij de jonge leden (jonger dan 35). Zijn populariteit neemt af naarmate de leeftijd van het partijlid stijgt. Bij zijn grootste uitdager Bart Tommelein stelden de onderzoekers het omgekeerde vast. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat Lachaert wat meer vernieuwing uitstraalt, stellen de onderzoekers, en bij de oudere leden minder bekend is dan Tommelein, die al minister en staatssecretaris was en al geruime tijd een prominente rol in de partij speelt.