Aantal coronapatiënten gezakt naar twee in Jan Portaels ziekenhuis Vilvoorde: bezoek mag weer

in het AZ Jan Portaels Vilvoorde kunnen patiënten vanaf vandaag weer bezoek ontvangen, omdat het aantal coronapatiënten gezakt is naar twee. Let wel, het gaat om patiënten die geen corona hebben: "Vanaf vandaag is het bezoek weer mogelijk", zegt woordvoerster Helena Polfliet. "Het gaat om een half uurtje per avond, en het is een vaste bezoeker die tot de contactbubbel hoort die mag komen."

"Het is best eenzaam als je als patiënt geen bezoek mag krijgen", zegt Polfliet nog. Het moet wel gaan om een vaste bezoeker (partner, ouder of kind). Dat bezoek was al mogelijk op de afdelingen palliatieve zorgen, materniteit en pediatrie.

De bezoekuren zullen gespreid worden tussen 17u30 en 18u en van 18u30 en 19u. De patiënt zal een bezoekerskaart krijgen met daarop het tijdslot voor het bezoek.